Ingolstadt

Eishockey-Stürmer Simpson verlängert beim ERC Ingolstadt

15.02.2020, 12:43 Uhr | dpa

Der amerikanische Stürmer Wayne Simpson geht weiter für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga auf Torejagd. Die Vertragsverlängerung über die Saison hinaus teilte der DEL-Club am Wochenende mit. "Es ist ja bekannt, dass ich ihn schon seit Jahren verpflichten wollte. Umso mehr freue ich mich darüber, dass er auch weiterhin für den ERC spielen wird. Wayne hat gleich in seinem ersten Europajahr bewiesen, dass er einer der besten Spieler der Liga ist. Nicht umsonst war er über weite Strecken der Saison unter den zehn besten Scorern der DEL", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.

Seit dem Sommer ist der 30-Jährige in Ingolstadt. "Als ich hier ankam, konnte ich mir relativ schnell vorstellen, länger in Ingolstadt zu spielen. Daher freut es mich sehr, dass wir die Vertragsverlängerung schon jetzt unter Dach und Fach gebracht haben", sagte der Stürmer.