PFC-Sanierung in Manching: Bund beginnt mit Brunnenbohrung

20.07.2020, 14:53 Uhr | dpa

Mittels spezieller Brunnen soll im oberbayerischen Manching das Grundwasser von der giftigen Chemikalie PFC gereinigt werden. In den nächsten Monaten würden zunächst zwei Brunnen gebohrt und Tests durchgeführt, teilte die Bundeswehr zum Start der Brunnenbohrungen am Montag mit. Im Endausbau solle es dann fünf Sanierungsbrunnen auf dem Manchinger Militärflugplatz geben.

Die Bundeswehr hatte einst in Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) Löschschaum mit per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) eingesetzt. Seit 2011 darf der Stoff nicht mehr verwendet werden. PFC steht im Verdacht, krebsfördernd zu sein. Substanzen aus der Gruppe der PFC-Stoffe finden sich auch in anderen deutschen Regionen wegen der einstigen Verwendung als Löschmittel im Boden.

In Manching wurde bereits außerhalb des Flugplatzes eine Kontamination nachgewiesen. Die Marktgemeinde klagt deswegen derzeit vor dem Ingolstädter Landgericht gegen den Bund, weil die Kommune eine aufwendige Sanierung des Trinkwassersystems wegen der Chemierückstände befürchtet.