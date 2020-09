Ingolstadt

FC Ingolstadt verpflichtet Ex-Bundesliga-Profi Stendera

07.09.2020, 16:14 Uhr | dpa

Der FC Ingolstadt hat sich für die anstehende Saison der 3. Liga mit dem früheren Bundesliga-Profi Marc Stendera verstärkt. Der 24 Jahre alte Fußballer kommt von Hannover 96 und soll den Oberbayern im zentralen Mittelfeld zum Aufstieg verhelfen. "Marc ist ein guter Junge, der Bock auf Fußball hat und das beim FCI auch zeigen wird", sagte Trainer Tomas Oral laut Mitteilung vom Montag.

Stendera wurde bei Eintracht Frankfurt ausgebildet und absolvierte für die Hessen 78 Partien in der Bundesliga. Dazu kommen vier Spiele in der Europa League und fünf Pokal-Matches. In der vorigen Saison war Stendera in der 2. Liga für Hannover im Einsatz. Er durchlief zudem die Junioren-Auswahlen des DFB von der U17 bis zur U21. Mit der U19 wurde er 2014 Europameister.