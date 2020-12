Ingolstadt

ERC Ingolstadt komplettiert Kader für neue Eishockey-Saison

05.12.2020, 14:00 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt hat seinen Kader für die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) komplettiert. Die Oberbayern verpflichteten Stürmer Brandon DeFazio von Kometa Brno aus Tschechien, wie am Samstag mitgeteilt wurde. Der 32 Jahre alte Kanadier war in seiner Karriere vor allem in der unterklassigen nordamerikanischen AHL aktiv, bestritt in der Zeit aber auch zwei Partien in der NHL für die Vancouver Canucks. Er ist der 25. Spieler im Ingolstädter Kader. Tags zuvor hatte der ERC Emil Quaas von Red Bull München als letzten Verteidiger verpflichtet. Für die Ingolstädter beginnt die DEL-Saison am 20. Dezember gegen Augsburg.