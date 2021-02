Ingolstadt

ERC Ingolstadt wochenlang ohne verletzten Stürmer Detsch

17.02.2021, 10:21 Uhr | dpa

Der ERC Ingolstadt muss wochenlang ohne Stürmer Hans Detsch auskommen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte, hat sich der 26-Jährige eine Oberkörperverletzung zugezogen. Detsch fehlt dem ERC damit mindestens sechs Wochen. "Hans war zuletzt in guter Form und hat seine Qualitäten an der Seite von Sam Soramies und David Elsner sehr gut eingebracht. Die drei haben als Reihe hervorragend funktioniert. Es ist schade, dass er nun von der Verletzung gebremst wird", sagte Sportdirektor Larry Mitchell.