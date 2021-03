Ingolstadt

Tödlicher Unfall an Ingolstädter Bahnhof: Wohl Stromschlag

01.03.2021, 22:24 Uhr | dpa

Im Bereich des Ingolstädter Nordbahnhofs ist am Montagabend ein Mensch tödlich verunglückt - nach bisherigen Erkenntnissen durch einen Stromschlag. Das teilte die Polizei mit. Eine weitere Person wurde, vermutlich ebenfalls durch einen Stromschlag, verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zum dem Unfall kam es den Angaben zufolge gegen 18.50 Uhr. Der gesamte Gleisbereich am Nordbahnhof sei bis etwa 21:00 Uhr gesperrt gewesen. Züge des Fernverkehrs wurden umgeleitet.

Mit einem Polizeihubschrauber waren die Gleise abgesucht worden. Der Unfallhergang werde nun von der Kriminalpolizei rekonstruiert. Zur Identität der beiden Verunglückten gab es zunächst keine Angaben.