Osnabrück

FC Ingolstadt vor Rückkehr in 2. Bundesliga

30.05.2021, 01:35 Uhr | dpa

Der FC Ingolstadt will am heutigen Sonntag (13.30 Uhr/ZDF und DAZN) den letzten Schritt zurück in die 2. Fußball-Bundesliga machen. Die Schanzer bestreiten ihr Relegationsrückspiel beim Noch-Zweitligisten VfL Osnabrück. Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral hat sich eine hervorragende Ausgangsposition verschafft: Im Hinspiel gewannen die Ingolstädter mit 3:0. Für den FCI ist es die dritte Relegation nacheinander. 2019 und 2020 war der Verein kurz vor dem ersehnten Ziel gestrauchelt. "Im Moment ist Osnabrück noch Zweitligist, daher gilt es, demütig zu sein", warnte Oral vor Überheblichkeit seiner Mannschaft.