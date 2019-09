LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Rechtsstreit um KSC-Stadionneubau weitet sich aus

20.09.2019, 09:16 Uhr

Der Sport in Karlsruhe ist extrem vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

8.55 Uhr: Rechtsstreit zwischen KSC und der Stadt um Stadionneubau weitet sich aus



Der Streit zwischen dem Karlsruher SC und der Stadt Karlsruhe weitet sich aus. Wie die "BNN" berichten, sind die Gütetermine vor dem Karlsruher Landgericht ohne Ergebnisse geblieben. Der Verein wirft der Stadt weiterhin Vertragsbruch vor und sieht in der aktuellen Bauplanung für das Stadion schwere Nachteile für den KSC. Was der Rechtsstreit für den Stadionbau bedeutet und ob er sich dadurch sogar verzögern könnte, ist unklar. Bürgermeister Mentrup will auf jeden Fall heute um 12 Uhr zu dem Fall Stellung beziehen.

Neuer Tag, neues Glück: Auch heute werden wir Sie hier in unserem Sport-Live-Blog wieder mit allen wichtigen Informationen rund um die Sportstadt Karlsruhe versorgen.



So lief der Sport-Donnerstag:

Das war der Donnerstag aus sportlicher Sicht. Morgen geht es hier mit dem Ausblick auf das Wochenende weiter. Am Samstag spielt der KSC in Nürnberg und am Sonntag erobern die Läufer die Straßen der Stadt beim Baden-Marathon. Laut Veranstalter werden dort 10.000 aktive Sportler, Familienangehörige und Zuschauer erwartet.

Die letzten Vorbereitungen für den Baden-Marathon am Sonntag laufen auf Hochtouren. Wie der PSK auf seiner Facebook-Seite mitteilte, steht seit heute der Startbogen. Die Beschilderung der Strecke ist ebenfalls fast komplett fertig. Und ganz wichtig: Auch die Dixie-Klos sollen rechtzeitig vor dem großen Tag geliefert werden.

BADEN-MARATHON: PSK-Gelände für den Start des Drittel-Marathons gerüstet Seit heute steht der Startbogen und die... Gepostet von Post Südstadt Karlsruhe e.V. (PSK) am Donnerstag, 19. September 2019

Der Sieg gegen Sandhausen scheint dem Karlsruher SC sehr viel Rückenwind gegeben zu haben. "Nach dem Sieg wollen wir auch in Nürnberg den Dreier holen", sagte KSC-Coach Alois Schwartz auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Im Vorfeld des Bundesligaspiels gegen den 1. FC Nürnberg fügte er hinzu: "Ich erwarte eine enge Partie".



Bei dem Spiel muss Trainer Schwartz jedoch weiterhin auf den verletzten Außenverteidiger Damian Roßbach verzichten. Er hatte sich einen Bänderriss zugezogen. Mit Dirk Carlson hat der KSC aber einen Ersatz gefunden, der seine Aufgabe im ersten Anlauf zur vollen Zufriedenheit erfüllt hat.

Torwarttrainer Markus Miller, dahinter Benjamin Uphoff: Der KSC-Torwart hat vor dem Spiel gegen den 1. FC Nürnberg Lob an den Coach ausgesprochen. (Quelle: Archivbild/Carmele/tmc-fotografie.de/imago images)



Am Samstag spielt der KSC gegen den 1. FC Nürnberg. Karlsruhe-Keeper Banjamin Uphoff will beim Spiel möglichst keine Tore kassieren, sagte er den "BNN". Der 26-Jährige: "In Liga zwei werden Fehler härter bestraft." Außerdem lobte er den neuen Torwarttrainer Markus Miller.

Ein neues Sporttag in Karlsruhe beginnt. Heute berichten wir wieder über alles, was in Sachen Lokalsport in Karlsruhe und Umgebung los ist.

So lief der Sport-Mittwoch:

17.33 Uhr: Vorbereitungen für den Baden-Marathon am Sonntag laufen



Am Sonntag findet in Karlsruhe der Baden-Marathon statt. Die Strecke führt am Schloss Karlsruhe und an diversen Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt vorbei. Teilnehmer können ihre Startunterlagen am Samstag und Sonntag abholen.

COUNTDOWN ⏳... ❗Noch 4 Tage bis zum 37. Fiducia & GAD Baden-Marathon❗ Teamwork - Gestern und heute haben rund 70... Gepostet von Baden-Marathon Karlsruhe am Mittwoch, 18. September 2019

13.29 Uhr: KSC-Block für Spiel bei Darmstadt 98 ist ausverkauft

Und gleich noch eine Meldung zum Thema Tickets: Für das brisante Duell des KSC gegen Darmstadt 98 gibt es keine Auswärtskarten mehr. Der KSC-Block ist damit ausverkauft, teilte der Verein mit.

10.40 Uhr: Online-Vorverkauf für PS Karlsruhe Lions gestartet



Am Samstag starten die PS Karlsruhe Lions gegen die Römerstrom Gladiators Trier mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Am 28. September folgt dann die Heimpremiere in der Europahalle. Für die Partie gegen Phoenix Hagen kann man seit heute online Tickets kaufen.

9.11 Uhr: Karlsruher SC testet erfolgreich gegen Astoria Walldorf

Der Karlsruher SC hat gestern Abend ein Testspiel gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die Tore erzielten Koung-Rok Choi (13.), Toni Fink (45.), Justin Möbius (72.) und Malik Batmaz (79.). Karlsruhes Trainer Sandro Schwarz nutzte die Möglichkeit und gab zahlreichen Akteuren aus der zweiten Reihe Spielpraxis. Auch einige A-Jugendspieler kamen zum Einsatz. Einen kompletten Spielbericht können Sie hier lesen.

9.00 Uhr: Herzlich Willkommen in unserem neuen Sport-Live-Blog!

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Karlsruhe! Hier gibt es ab sofort die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in Karlsruhe, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.