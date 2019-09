LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Karlsruher SC gewinnt Testspiel deutlich

18.09.2019, 17:44 Uhr

Der Sport in Karlsruhe ist extrem vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Am Sonntag findet in Karlsruhe der Baden-Marathon statt. Die Strecke führt am Schloss Karlsruhe und an diversen Sehenswürdigkeiten in der Innenstadt vorbei. Teilnehmer können ihre Startunterlagen am Samstag und Sonntag abholen.

COUNTDOWN ⏳... ❗Noch 4 Tage bis zum 37. Fiducia & GAD Baden-Marathon❗ Teamwork - Gestern und heute haben rund 70... Gepostet von Baden-Marathon Karlsruhe am Mittwoch, 18. September 2019

Und gleich noch eine Meldung zum Thema Tickets: Für das brisante Duell des KSC gegen Darmstadt 98 gibt es keine Auswärtskarten mehr. Der KSC-Block ist damit ausverkauft, teilte der Verein mit.

Am Samstag starten die PS Karlsruhe Lions gegen die Römerstrom Gladiators Trier mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Am 28. September folgt dann die Heimpremiere in der Europahalle. Für die Partie gegen Phoenix Hagen kann man seit heute online Tickets kaufen.

Der Karlsruher SC hat gestern Abend ein Testspiel gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf mit 4:0 (2:0) gewonnen. Die Tore erzielten Koung-Rok Choi (13.), Toni Fink (45.), Justin Möbius (72.) und Malik Batmaz (79.). Karlsruhes Trainer Sandro Schwarz nutzte die Möglichkeit und gab zahlreichen Akteuren aus der zweiten Reihe Spielpraxis. Auch einige A-Jugendspieler kamen zum Einsatz. Einen kompletten Spielbericht können Sie hier lesen.

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Karlsruhe! Hier gibt es ab sofort die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in Karlsruhe, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.