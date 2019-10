Karlsruhe bleibt unbesiegt

KSC holt in Darmstadt drittes 1:1 nacheinander

04.10.2019, 21:03 Uhr | dpa

Langsam aber sicher entwickelt sich der KSC zum Remis-König der 2. Bundesliga: Auch beim SV Darmstadt 98 hieß es am Ende 1:1 (1:1) – zum dritten Mal in Folge.

Der Karlsruher SC kann nicht mehr gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz kam am Freitagabend beim SV Darmstadt 98 nicht über das dritte 1:1 (1:1) in Serie hinaus. Immerhin: Es war gleichzeitig das vierte Spiel nacheinander ohne Niederlage.



Vor 14.850 Zuschauern am ausverkauften Böllenfalltor ging es von Anfang an zur Sache: Erst traf Dario Dumic in der 7. Minute für Darmstadt. Nach einem Eckball hatte zunächst Yannick Stark verzogen, doch Innenverteidiger Dumic stand noch am Torpfosten und brachte den Ball mit einem Drehschuss über die Linie.



Hofmann hat die Führung auf dem Fuß

Doch nur zwei Minuten später schlug KSC-Torjäger Philipp Hofmann in der 9. Minute für die Gäste zurück. Ebenfalls nach einer Ecke erzielte er per Kopf seinen sechsten Saisontreffer (9.).







Danach hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch Hofmann hätte den KSC nach einem Konter (43.) fast in Führung gebracht. Auch im zweiten Durchgang waren die Lilien bestimmend, Karlsruhe hatte mit einem abgefälschten Schuss von Marc Lorenz an den Pfosten Pech. So blieb es am Ende beim 1:1-Unentschieden.