Sport-Woche im Live-Blog

Ehemalige KSC-Stars treffen beim Charity-Match aufeinander

23.10.2019, 17:43 Uhr | t-online.de

Der Sport in Karlsruhe ist sehr vielfältig: Neben dem Karlsruher SC gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Stadt.

So, das war es für heute von uns. Wir verabschieden uns fürs Erste von Ihnen und wünschen einen angenehmen Abend. Morgen sehen wir uns hoffentlich hier wieder!

Der ein oder andere Karlsruher hat schon über die blauen Plakate gerätselt. Sie sehen aus wie Wahlplakate, sind aber offenbar Teil einer KSC-PR-Kampagne. Bleibt nur noch zu fragen, was euer Lieblingsspruch ist?



Die KSC Allstars spielen am Freitag für einen guten Zweck gegen Zenit St.Petersburg in Ettlingenweier. Es soll ein kleines Fußballfest werden, mit vielen Fans, berichten die Kollegen der "BNN". Der Eintritt zum Spiel ist kostenlos.



Kommenden Freitag (25.10) spielen die KSC-Allstars gegen Zenit St. Petersburg. Wer sehen möchte, wie Karlsruher... Gepostet von Karlsruher SC am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Am Samstag trifft der KSC auf Hannover 96. Bis dahin stehen noch ein paar knackige Trainingseinheiten auf dem Plan...

📅 Kurze, aber umso intensivere Trainingswoche für unsere Jungs! Tickets für's Heimspiel gegen Hannover 96 gibt's hier 👉 ksc.de/tickets #KSCH96 #KSCmeineHeimat Gepostet von Karlsruher SC am Mittwoch, 23. Oktober 2019

Das Team des KSC ist heute zu Gast am KIT in Karlsruhe. Gemeinsam mit E.G.O. wurde der KSC-Studententag ins Leben gerufen. Anlässlich diesem gibt es heute zwischen 10 und 14 Uhr coole Angebote und Aktionen vom KSC vor der Mensa. Schauen Sie vorbei!

👩‍🎓👨‍🎓 Passend zum KSC-Studententag powered by E.G.O. sind wir heute zwischen 10 - 14 Uhr am @KITKarlsruhe vor der Mensa mit tollen Aktionen. Bis später!



Alle Infos ▶️ https://t.co/pQgRHwk0Wb

E.G.O. Gewinnspiel ▶️ https://t.co/TacLmiQKTR#KSCmeineHeimat #KSCSSV pic.twitter.com/WYCnMfsthd — Karlsruher SC (@KarlsruherSC) October 23, 2019

Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem Sport-Live-Blog. Hier halten wir Sie zum Lokalsport auf dem Laufenden.

So lief der Sport-Dienstag:

18.02 Uhr: Auf Wiedersehen! Bis morgen.

16.30 Uhr: Roller-Derby des SCC in Karlsruhe



In der Karlsruher Rheinstrandhalle findet am Sonntag (27. Oktober) das Roller-Derby in der 2. Bundesliga zwischen den rocKArollers des SCC Karlsruhe und den Demolition Derby Dolls aus Hannover statt. Mehr Infos zur Veranstaltung finden Sie hier...

13.17 Uhr: Lukas Fröde zieht Bilanz: "Es bringt nichts"



KSC-Profi Lukas Fröde hat nach seinem frühen Platzverweis beim Spiel gegen den VfL Bochum offenbar für sich eine Lehre gezogen. "Es bringt in der Regel nichts, hinterher nochmal die Aktion mit dem Schiedsrichter zu diskutieren", sagte er den Kollegen der "BNN". Für künftige Spiele will er daraus lernen.

11.13 Uhr: Die Highlights KSC gegen Bochum im Video



Fans des Karlsruher SC können sich bei den Kollegen der "Bild" nochmal die Highlights des Spiels des Karlsruher SC gegen Bochum im Video anschauen.

10.27 Uhr: Vier Karlsruher Padel-Spieler für EM nominiert



Und wieder sind vier Karlsruher Padel-Spieler für die Europa Meisterschaft in Rom Anfang November nominiert. Bei den Herren wurden Oliver Schwörer vom TC Grötzingen und Claudius Panske vom SpvGG Durlach-Aue auserwählt, bei den Damen dürfen Kim Cramer, ebenfalls vom SpvGG Durlach Aue, und Denise Höfer des KETV Karlsruhe mit nach Rom.

8.58 Uhr: Karlsruhe Classic veranstalten erstes 5v5-Basketballturnier



Zusammen mit Center Circle e.V. veranstaltet Karlsruhe Classic in diesem Jahr ein erstes 5v5-Basketballturnier. Stattfinden wird es in KW52. Weitere Infos dazu gibt es ab dem 1. November.

Zusammen mit @centercircleev veranstalten wir dieses Jahr unser erstes 5v5-Basketballturnier in KW52 😉! Weitere Infos... Gepostet von Karlsruhe Classic am Montag, 21. Oktober 2019

Dienstag, 8.09 Uhr: Guten Morgen und willkommen im Sport-Blog.

Heute geht es hier mit den Sport-News aus Karlsruhe weiter.

So lief der Sport-Montag:

16.50 Uhr: Hier gibt es KSC-Tickets im Vorverkauf



KSC-Mitglieder können vom 23. bis 24. Oktober im Online-Ticketshop oder im Fanshop am Wildparkstadion Tickets für die Spiele gegen Regensburg, Fürth und Wiesbaden erwerben. Mehr Infos dazu finden Sie hier...

13.50: KSC II verliert gegen Karlsruhe Germania



In der Kreisklasse C1 Herren setzte sich am Sonntag Germania Karlsruhe gegen das Team des Karlsruher SC II mit 1:4 (0:1) durch.

11.28: PS Karlsruhe Lions ziehen gegen Bremerhaven den Kürzeren



PS Karlsruhe Lions unterlagen am Sonntag deutlich gegen den Bundesliga-Absteiger Eisbären Bremerhaven. Das Spiel endete 87 zu 58 für die Eisbären.

11.13 Uhr: Stute "No Limit Credit" holt Sieg beim Paraderennen in Iffezheim

Das mit 200.000 Euro dotierte Rennen auf der Galopprennbahn Iffezheim hat die Stute "No Limit Credit" für sich entschieden. Am Sonntag fand beim Sales & Racing-Festival das letzte Rennen der Saison statt.

9.37 Uhr: Karlsruher SC holt trotz Unterzahl Punkt in Bochum

Der Karlsruher SC legte einen spektakulären Auftritt in Bochum hin. Allein in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore. Zweimal führte der KSC, doch dem VfL Bochum gelang ein Treffer mehr. Doch mit einem Treffer in letzter Sekunde zahlten sich die Bemühungen der Karlsruher aus. Fast 75 Minuten spielten die in der Unterzahl, da Lukas Fröde in der 17. Minute aufgrund eines Missverständnisses eine gelb-rote Karte erhielt. Mit einem 3:3 endete das Spiel schließlich und der KSC hat sich seinen wohl verdienten Punkt geholt.

Montag, 8.26 Uhr: Guten Morgen – und willkommen im Karlsruhe-Sport-Blog!

Willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Karlsruhe. Hier halten wir Sie auch diese Woche wieder über alles auf dem Laufenden, was in Sachen Sport in Karlsruhe passiert. Also schauen Sie ruhig immer mal wieder hier vorbei!