Training in Krisenzeiten

So halten sich KSC-Torhüter neben der Couch fit

24.03.2020, 12:23 Uhr | dpa, t-online.de

In Karlsruhe halten sich die KSC-Profis seit dem Abbruch des Team-Trainings wegen der Corona-Krise zu Hause fit. Sie trainieren hart – aber wofür eigentlich?

Die beiden Fußball-Bundesligen pausieren derzeit wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens zum 2. April. Für die Profi-Spieler vom Karlsruher SC heißt das individuell zu trainieren und zu Hause fit zu bleiben. Für die Torhüter Benjamin Uphoff und Marius Gersbeck gehören Übungen wie das Seilspringen oder Einheiten auf dem Fahrrad dazu.



Benjamin Uphoff beim Training: Der Torhüter des KSC hält sich zu Hause mit Seilspringen fit. (Quelle: Uli Deck/dpa)



Die beiden KSC-Torhüter Benjamin Uphoff und Marius Gersbeck hoffen auf eine Fortsetzung der Fußball-Saison. Die beiden rechnen aber nicht mit einem schnellen Ende der Spielpause. "Im Moment sehe ich das einfach nicht", sagte Gersbeck (24) der Deutschen Presse-Agentur.



Benjamin Uphoff auf einer Fitnessmatte: Zum Sportprogramm des Fußballers gehören auch Dehnübungen. (Quelle: Uli Deck/dpa)



Auch Uphoff (26) glaubt angesichts der Coronavirus-Krise nicht, dass der Zweitligist Karlsruher SC schon bald wieder mit dem Mannschaftstraining beginnen kann. "Und die größte Herausforderung wird erst noch kommen, wenn das Ganze mal vier, fünf Wochen andauert", sagte Uphoff. Bis dahin versuchen sie, sich in Form zu halten.

Abgesehen vom Training soll Uphoff laut Medienberichten an einem Wechsel in die Bundesliga arbeiten. "Ich will den nächsten Schritt in meiner Entwicklung machen", hatte der 26-Jährige der "Pforzheimer Zeitung" und dem Internetportal "ka-news.de" gesagt. Laut übereinstimmenden Medienberichten könnte Uphoff im Sommer zum 1. FC Köln wechseln, um dort zweiter Torwart hinter Timo Horn zu werden.