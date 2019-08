Heilbronn

Baden-Württemberg: Temporäre Spielstraßen nahezu Neuland

26.08.2019

Temporäre Spielstraßen sind für viele Städte in Baden-Württemberg ein Fremdwort - in der Landeshauptstadt Stuttgart wurden im vergangenen Jahr drei Spielstraßen als Pilotprojekt eingeführt. Die Resonanz sei durchweg positiv, sagte ein Sprecher der Straßenverkehrsbehörde. Dort könnten Kinder an verschiedenen Tagen und mehrere Stunden lang spielen, ohne von Fahrzeugen gestört zu werden. Sogar bei schlechtem Wetter nutzten die Kinder das Angebot. Karlsruhe, Freiburg, Ludwigsburg und Heidelberg planen solche Straßen bisher nicht.

Das Deutsche Kinderhilfswerk in Berlin hofft, dass es nicht nur bei den Straßen in Stuttgart bleibt und forderte Kommunen auf, mehr temporäre Spielstraßen einzurichten. Gerade in dicht bebauten Innenstädten sei das sinnvoll, sagte Claudia Neumann, Expertin für Spiel und Bewegung beim Kinderhilfswerk.