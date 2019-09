Karlsruhe

Karlsruher OB vor Urteil im Stadionstreit: Kein Baustopp

24.09.2019, 17:40 Uhr | dpa

Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup erwartet selbst vom Urteil des Landgerichts am Freitag (15.00 Uhr) wenig Neues im Streit mit dem Karlsruher SC um den Neubau des Wildparkstadions. "Meine Befürchtung ist, dass wir auch am Freitag keine Klärung in dieser Sache hinkriegen", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Seine Hoffnung in das Urteil des Gerichts sei jedoch, "dass es am Ende die Bauherrin ist, die entscheidet", wie das Stadion im Detail erstellt werde. Bauherrin ist die Stadt.

Das Stadtoberhaupt rechnet mittlerweile damit, dass seine Verwaltung dem KSC die geforderte Einsicht in den Vertrag mit dem Totalunternehmer gewähren muss. "Es gibt Tendenzen, dass wir mehr Informationen preisgeben müssen, als ursprünglich gewollt", räumte er ein. Die sonstigen Vereinbarungen in dem Vertragswerk sind nach Mentrups Ansicht davon aber nicht betroffen: "Die müssen wir in diesem Fall dann entsprechend schwärzen".

Die Gefahr, dass das Projekt zum Erliegen kommt, sieht Mentrup nach der Verhandlung allerdings nicht mehr. "Ich rechne nicht mit einem Baustopp", sagte er.