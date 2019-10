Karlsruhe

Karlsruher SC bangt um den Einsatz von Lukas Fröde

02.10.2019, 15:21 Uhr | dpa

Der Karlsruher SC bangt vor der Auswärtspartie gegen den Tabellensechzehnten Darmstadt 98 am Freitag (18.30 Uhr/Sky) um den Einsatz von Lukas Fröde. "Es geht ihm nicht gut", bestätigte Trainer Alois Schwartz am Mittwoch. Der Mittelfeldspieler habe sich übergeben müssen und daraufhin das Training für den Mittwoch ausgelassen. Ob Fröde einen Virus habe oder nur etwas falsches gegessen, sei noch nicht klar.

Ein Ersatzkandidat seit Alexander Groiß. In beiden Fällen will Schwartz die Veränderungen am System und der Startelf möglichst klein halten. "Denn was die Mannschaft stark macht, müssen wir auch weiterhin stärken", sagte er. Weiter passen muss Linksverteidiger Damian Roßbach, dessen Bänderriss im Sprunggelenk noch immer nicht richtig ausgeheilt ist.

Vor Gegner Darmstadt hat Schwartz Respekt. "Das wird ein harter Brocken für uns", sagte er.