Wellenreuther oder Müller: KSC-Mitglieder wählen Präsidenten

12.10.2019, 00:30 Uhr | dpa

Nach neun Jahren als Präsident des Karlsruher SC muss der CDU-Politiker Ingo Wellenreuther um sein Amt bangen. Bei der Mitgliederversammlung des Fußball-Zweitligisten am heutigen Samstag in der Karlsruher Schwarzwaldhalle will der Unternehmer Martin Müller den Bundestagsabgeordneten als Vereinschef ablösen. Müller tritt als Gegenkandidat zu Wellenreuther an. Außerdem will der frühere KSC-Torjäger Edgar Schmitt Vizepräsident des badischen Traditionsvereins werden. Für die zwei Vizepräsidenten-Posten gibt es vier Kandidaten.

Der 59-jährige Wellenreuther führt den KSC seit dem Herbst 2010. 2013 und 2016 wurde er jeweils als Präsident wiedergewählt. Die Karlsruher waren im vergangenen Mai in die 2. Fußball-Bundesliga zurückgekehrt und stehen dort derzeit auf dem neunten Platz.