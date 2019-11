Kreis Karlsruhe

Mann zündet eigene Wohnung an

11.11.2019, 19:13 Uhr | dpa

Feuerwehr im Einsatz: In Bruchsal soll ein Mann Feuer in seiner Wohnung gelegt haben. (Quelle: Symbolbild/Carsten Rehder/dpa)

Ein Mann ist bei einem Feuer in seiner Wohnung in Bruchsal gestorben. Er soll den Brand selbst gelegt haben.

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist ein Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei benachrichtigten Nachbarn die Einsatzkräfte am späten Samstagabend, nachdem sie Rauch im Obergeschoss bemerkt hatten.







Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei dem Toten um den 53-jährigen Bewohner der Wohnung. Die Polizei geht bislang davon aus, dass er das Feuer selbst gelegt hat. Keiner der anderen Bewohner wurde verletzt.

In der Wohnung des Mannes hat die Polizei außerdem Schusswaffen gefunden, berichtet der SWR. In Hauswänden gegenüber fanden die Ermittler Einschüsse. Ob diese aus den Waffen des 53-jährigen stammen, ist noch unklar.

HILFSANGEBOTE: Die Telefonseelsorge hat verschiedene anonyme und vertrauliche Beratungsangebote im Internet. Ein persönliches Gespräch bietet die Telefonseelsorge anonym und rund um die Uhr unter den gebührenfreien Telefonnummern 0800-111 0 111 und 0800-111 0 222 an. Neben Gesprächen am Telefon wird auch der Austausch per Mail oder Chat angeboten. Weitere Unterstützungsmöglichkeiten finden Sie vor Ort bei einem Pfarrer, Arzt oder in lokalen Beratungsstellen. Diese finden Sie im örtlichen Telefonbuch über den Allgemeinen Sozialdienst der Stadt oder die Wohlfahrtsverbände Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie und Paritätischer Wohlfahrtsverband.