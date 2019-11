Freiburg im Breisgau

Soldat steht im Missbrauchsfall Staufen erneut vor Gericht

19.11.2019, 02:03 Uhr | dpa

Eine Statue der Justitia hält eine Waage in ihrer Hand. Foto: David Ebener/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Nach dem jahrelangen sexuellen Missbrauch eines Kindes in Staufen bei Freiburg muss sich ein Soldat der Bundeswehr von heute an erneut vor Gericht verantworten. Das Landgericht Freiburg verhandelt in dem Prozess nach Angaben eines Justizsprechers über die Strafhöhe sowie über die Frage, ob Sicherungsverwahrung angeordnet wird. Das Gericht hatte im Mai vergangenen Jahres den damals 50 Jahre alten Mann zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Auf Sicherungsverwahrung hatte es verzichtet. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob dieses Urteil Anfang Mai dieses Jahres auf, nachdem der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft Revision eingelegt hatten. Deshalb wird nun neu verhandelt.

Der Soldat hatte in dem Prozess gestanden, den Jungen 2017 in Staufen zweimal vergewaltigt und dafür Geld gezahlt zu haben. Der Junge war Gerichtsangaben zufolge mehr als zwei Jahre lang im Internet angeboten und Männern gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen worden. Sieben Männer sowie die Mutter des Opfers waren vom Landgericht Freiburg im vergangenen Jahr verurteilt worden. Die meisten Urteile sind den Angaben zufolge schon rechtskräftig.

Für den Prozess gegen den Soldaten sind laut dem Gericht fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil konnte es demnach Ende November geben (Az.: 6 KLs 160 Js 33561/17).