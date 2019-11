Schöne Bescherung

Karlsruhe beschließt Gratis-Fahrten im Advent

19.11.2019, 19:55 Uhr

Trambahnzug in Karlsruhe: Der ÖPNV wird an vier Tagen im Advent kostenlos. (Quelle: Ralph Peters/imago images)

Der Gemeinderat der Stadt Karlsruhe hat beschlossen, den Bürgern an vier Samstagen im Advent den öffentlichen Personennahverkehr kostenlos zur Verfügung zu stellen. Das hat seinen Preis.

Die Nutzung von Bussen und Straßenbahnen an den Samstagen im Advent ist kostenlos. Das hat am Dienstag der Gemeinderat in Karlsruhe mit großer Mehrheit beschlossen, wie der SWR berichtet.

Demnach müssen Fahrgäste, die im Stadtgebiet einsteigen, keinen Fahrschein kaufen.

Kosten trägt die Stadt

Laut SWR sind in der Vorlage der Stadtverwaltung Kosten in Höhe von knapp 570.000 Euro aufgeführt. Diese fallen dem Karlsruher Verkehrsverbund (KVV), den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK) und der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG) durch das kostenlose Angebot an den vier Samstagen an.







Die Summe setze sich aus entgangenen Einnahmen und durch zusätzliche Betriebskosten zusammen. Diese Kosten trägt nun die Stadt Karlsruhe.