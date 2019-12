Karlsruhe

Leiche nach Wohnungsbrand in Karlsruhe gefunden

02.12.2019, 05:08 Uhr | dpa

Nach dem Brand eines Zweifamilienhauses im Karlsruher Stadtteil Grünwettersbach ist eine Leiche gefunden worden. Das Feuer war am Sonntagnachmittag aus zunächst ungeklärter Ursache im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen, wie die Polizei in der Nacht zum Montag mitteilte. Nachdem der Brand gelöscht war, fanden die Einsatzkräfte die leblose Person in einem der Zimmer. Ob es sich um den Bewohner handelt, war vorerst unklar. Weitere Menschen kamen nicht zu Schaden. Die darunterliegende Wohnung wurde durch die Löscharbeiten so stark beschädigt, dass sie zunächst unbewohnbar war.