Bundesweiter Spitzenreiter

Karlsruhe bleibt Carsharing-Meister

16.12.2019, 12:28 Uhr | AFP

Vor Berlin und Hamburg: Karlsruhe ist die Carsharing-Hauptstadt Deutschlands. Hier soll es mehr Leihautos pro Einwohner als anderswo geben. Doch das Angebot bleibt dennoch begrenzt.

Karlsruhe bleibt Deutschlands Carsharing-Hauptstadt. Auf 1.000 Einwohner kommen dort 3,2 zur Verfügung stehende Fahrzeuge, ergab eine vom Bundesverband Carsharing veröffentlichte Erhebung. Auf den weiteren Rängen folgen demnach München, Hamburg und Berlin, die allesamt gegenüber dem Ranking von vor zwei Jahren zulegen konnten.

Immer größer werdendes Angebot

Das Angebot stieg der Erhebung zufolge praktisch flächendeckend: In 126 von 151 Städten habe es erhebliche Zuwächse gegeben. So stieg beim Spitzenreiter Karlsruhe die Zahl der Fahrzeuge demnach um 21 Prozent. In München stehen 2,1 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner bereit, in Berlin 1,6 Fahrzeuge.

Die Zahl der Städte mit mindestens 50.000 Einwohnern im Städteranking stieg um sieben auf 151 Städte. Unter den 20 Städten mit dem größten Angebot finden sich demnach acht Städte mit weniger als 250.000 Einwohnern. Das liege daran, dass bereits langjährig existierende mittelständische Anbieter ihre Angebote erheblich ausgebaut hätten.







Der Verband erklärte, angesichts von mehreren hundert privaten Pkw pro 1.000 Einwohner in allen untersuchten Städten sei die Marktdurchdringung des Carsharing jedoch weiterhin gering.