Bewohner flüchten ins Freie

Mehrere Verletzte bei Brand in Karlsruher Flüchtlingsunterkunft

14.01.2020, 18:10 Uhr | dpa

Einsatzkräfte von Rettungsdiensten und Feuerwehr vor einem Gebäude: In der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge hat es Feueralarm gegeben. (Quelle: Aaron Klewer/dpa)

In Karlsruhe hat es in einer Flüchtlingsunterkunft gebrannt. Mehrere Personen sind dabei verletzt worden. Ein Bewohner sprang aus dem Fenster.

Feueralarm in Karlsruhe: Bei einem Brand in der Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Stadt sind mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, erlitten vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eine Rauchvergiftung.



Zudem verletzte sich ein Mensch beim Sprung aus einem Fenster im zweiten Stock am Sprunggelenk. Dort war das Feuer am Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Der Rauch hatte sich dann schnell im Gebäude ausgebreitet.



Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich die Bewohner bereits ins Freie gerettet, berichtet die Polizei. Der betroffene Gebäudeteil wurde gesperrt, die Bewohner wurden in andere Unterkünfte gebracht. Die Brandursache wird nun von der Polizei ermittelt.