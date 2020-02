Karlsruhe

KSC nach Auftaktniederlage gegen Kiel unter Druck

01.02.2020, 01:30 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC steht beim ersten Heimspiel des Jahres gegen Holstein Kiel heute unter Druck. Nur das bessere Torverhältnis trennt den KSC vom SV Wehen Wiesbaden und damit vom Abstiegs-Relegationsplatz. Vor eigenem Publikum soll nun der eigentlich geplante Neustart nach der Winterpause und der Anschluss ans Tabellenmittelfeld gelingen.

Trainer Alois Schwartz sprach von möglichen Änderungen im Vergleich zur 0:1-Pleite am Mittwoch bei Dynamo Dresden. Die könnten personell oder auch taktisch sein. Offen ist, ob Neuzugang Babacar Gueye, der am Donnerstag vom Bundesligisten SC Paderborn nach Baden wechselte, am Samstag bereits zum Einsatz kommt. Der Stürmer aus dem Senegal spielte an seiner alten Wirkungsstätte zuletzt keine Rolle mehr.