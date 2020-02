Karlsruhe

Polizei warnt vor "falschen Handwerkern" nach Sturmtief

18.02.2020, 13:49 Uhr | dpa

Nach dem Sturmtief der vergangenen Woche hat die Karlsruher Polizei vor Betrügern gewarnt, die sich als Handwerker ausgeben. "Vorsicht vor falschen Dachdeckern und Handwerkern!", hieß es in einer Mitteilung der Beamten vom Dienstag. Die Betrüger böten vor der Haustür spontane Handwerksleistungen an - zum Beispiel, das Dach eines Hauses neu zu decken. Die Arbeiten würden zur Täuschung begonnen, aber nie beendet. Das Opfer werde jedoch dafür zur Kasse gebeten. Betroffen sind den Angaben zufolge häufig Menschen, die tagsüber zu Hause sind.

Die Beamten appellierten an die Bürger, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen und nichts an der Haustür zu kaufen oder zu unterschreiben.