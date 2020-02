Karlsruhe

Freibad: Das Sonnenbad in Karlsruhe macht den Anfang

28.02.2020, 03:02 Uhr | dpa

Auch wenn der Winter mit Sturm, Schnee und Regen noch einmal zeigt, was er kann: In Karlsruhe startet heute um 10.00 Uhr die Freibadsaison. Das Sonnenbad macht nach Angaben der städtischen Bädergesellschaft bundesweit den Anfang aller reinen Freibädern. Die Saison endet dann erst am 1. Advent. Damit Planschen, Baden oder Schwimmen auch bei wenig sommerlichen Lufttemperaturen Spaß machen, wird das Wasser je nach Wetter auf bis zu 28 Grad geheizt. Zum Anbaden ist der Eintritt frei.