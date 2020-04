Bewohner unter Schock

Ehepaar wird in Wohnung gefesselt und ausgeraubt

14.04.2020, 08:44 Uhr | dpa

Polizisten sind in der Nähe des Tatorts im Einsatz: Ein Unbekannter hat in Karlsruhe ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung ausgeraubt. (Quelle: Einsatz-Report24/dpa)

In Karlsruhe ist ein älteres Ehepaar in den eigenen vier Wänden Opfer eines Überfalls geworden. Der Räuber fesselte die Senioren – und trug dabei einen Mundschutz.

Ein Unbekannter hat in Karlsruhe ein älteres Ehepaar in dessen Wohnung gefesselt, mit einer Pistole bedroht und ausgeraubt. Der Räuber, der einen OP-Mundschutz trug, gelangte ersten Ermittlungen zufolge am Sonntagabend über die Terrasse in die Wohnung seiner Opfer und fesselte beide mit einem Klebeband. Nach Polizeiangaben vom Montag richtete er mehrfach die Pistole auf die 76 Jahre alte Frau und ihren 82-jährigen Mann.

Räuber flüchtet mit Mountainbike



Etwa eine Stunde lang durchsuchte der Unbekannte, dessen Alter auf Anfang 20 geschätzt wird, die Wohnung und beschädigte dabei verschiedene Gegenstände. Mit mehreren Hundert Euro Bargeld flüchtete er schließlich auf einem Mountainbike – seine Opfer ließ er gefesselt zurück.



Der 82-Jährige konnte sich später eigenständig befreien. Er und seine Frau erlitten laut Polizei einen Schock, blieben ansonsten jedoch unverletzt. Unter anderem mit einem Hubschrauber suchte die Polizei zunächst erfolglos nach dem Täter.