Karlsruhe

Ex-KSC-Verteidiger Roßbach wechselt nach Rostock

22.07.2020, 13:53 Uhr | dpa

Außenverteidiger Damian Roßbach schließt sich zur kommenden Saison dem Fußball-Drittligisten FC Hansa Rostock an. Wie der Club am Mittwoch mitteilte, unterschrieb der Ex-Profi des Karlsruher SC einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Roßbachs Kontrakt beim Zweitligisten KSC war am Ende der vergangenen Spielzeit nach zwei Jahren ausgelaufen. "Nach den Gesprächen mit der sportlichen Leitung bei Hansa hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Die Attribute des Vereins decken sich zu 100 Prozent mit meinen", sagte der 27-Jährige.