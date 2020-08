Karlsruhe

Virtuelle Schlosslichtspiele Karlsruhe feiern Premiere

05.08.2020, 20:38 Uhr | dpa

Karlsruher Schlosslichtspiele virtuell: Wegen der Corona-Pandemie hat das Licht- und Tonspektakel am Mittwoch Premiere im Internet gefeiert. Bis zum 13. September läuft die Veranstaltung täglich als digitale Edition. In den fünf Jahren seit der Premiere beim 300. Karlsruher Stadtgeburtstag 2015 haben 1,7 Millionen Besucher die Lichtspiele auf dem Schlossplatz live erlebt.

In diesem Jahr können die Zuschauer die Schlosslichtspiele, bei denen es um den Zustand der Welt geht, am Bildschirm aus verschiedenen selbst gewählten Perspektiven verfolgen. 2021 sollen die Schlosslichtspiele wieder in der gewohnten Form mit Projektion und Zuschauern präsentiert werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte die Schlosslichtspiele in einem Videogrußwort einen Ansporn, den europäischen Green Deal in die Tat umzusetzen. "Es ist höchste Zeit, wir können den Kurs noch ändern hin zu einer besseren, grüneren Zukunft."