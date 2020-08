Karlsruhe

Unternehmen schreiben mehr als 500 Regional-Stadbahnen aus

06.08.2020, 11:55 Uhr | dpa

Sechs Verkehrsunternehmen aus Deutschland und Österreich haben Kauf und Wartung für 504 Regional-Stadtbahn-Fahrzeuge ausgeschrieben. Das Geschäft umfasse insgesamt rund vier Milliarden Euro, teilten die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Donnerstag mit. Mit im Boot sind die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft, Saarbahn Netz, Schiene Oberösterreich, das Land Salzburg und der Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

Mit der Großbestellung sollen bis zu eine Million Euro pro Fahrzeug gespart werden. Das Besondere der Züge ist ihre Fähigkeit, als Straßenbahn und auf den Gleisen der Fernbahn fahren zu können. Die Möglichkeit, mit einem Zug aus der Region direkt in die Städte zu gelangen, war in Karlsruhe entwickelt und später von Verkehrsbetrieben in aller Welt übernommen worden.