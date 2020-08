Karlsruhe

Bundesgerichtshof verhandelt über Klage von Kohls Witwe

20.08.2020, 02:57 Uhr | dpa

Im erbitterten Streit zwischen Maike Kohl-Richter und dem Journalisten Heribert Schwan verhandelt heute (10.00 Uhr) der Bundesgerichtshof (BGH). Helmut Kohls Witwe will von dessen früherem Ghostwriter wissen, ob er von den langen Gesprächen mit dem Altkanzler noch Mitschnitts-Kopien hat. Nach dem Zerwürfnis mit Schwan hatte Kohl noch zu Lebzeiten die Herausgabe der Original-Kassetten erstritten. Nun will seine Witwe auch an Kopien, Abschriften und andere Unterlagen kommen. Die Auskunftsklage soll das vorbereiten. Ob die Karlsruher Richter gleich ihr Urteil verkünden oder einen Extra-Termin bestimmen, ist offen. (Az. III ZR 136/18)

Kohl hatte sich 2001 und 2002 an mehr als 100 Tagen in seinem Haus in Ludwigshafen-Oggersheim mit Schwan getroffen, ehe es zum Bruch kam. Die Gespräche sollten Grundlage für Kohls Memoiren sein.