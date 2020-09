Karlsruhe

45-Jähriger stirbt nach Krankheitsanfall am Steuer

05.09.2020, 08:06 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat in Karlsruhe während der Fahrt einen Krankheitsanfall erlitten und ist dabei gestorben. Der 45-Jährige sei am Freitag auf gerader Strecke von der Straße abgekommen und gegen ein Gebäude geprallt, sagte ein Polizeisprecher. Unfallzeugen leisteten noch erste Hilfe. Der Mann starb jedoch aufgrund des Anfalls noch an der Unfallstelle. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 10 000 Euro.