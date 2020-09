Wegen Corona-Pandemie

Karlsruher Messe braucht Finanzhilfen

07.09.2020, 11:04 Uhr | dpa

Die Messe Karlsruhe bei der Night of Light 2020: Die Messe hat offenbar finanzielle Sorgen. (Quelle: Carmele/tmc-fotografie.de/imago images)

Die Karlsruher Messe bekommt die Auswirkungen der Corona-Krise zu spüren. Nun soll eine Finanzspritze der Stadt für die Rettung sorgen.

Die Messe in Karlsruhe benötigt laut einem Bericht in den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Stuttgarter Zeitung" bereits in diesem Jahr finanzielle Hilfen ihrer Eignerin, der Stadt Karlsruhe. Das sagte Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz.

Auch für 2021 werde das Ergebnis schlechter ausfallen, als man es in den Planungen vor Corona kalkuliert habe, erläuterte sie. Die Messeplätze dürfen nach einem Beschluss der Landesregierung von Mitte Juli seit 1. September wieder große Messen veranstalten, unter strengen Auflagen zur Eindämmung des Coronavirus.

Auch die Messe Stuttgart braucht 2021 als Folge der Corona-Pandemie eine Finanzspritze ihrer Eigner, heißt es in dem Bericht. "In diesem Jahr kommen wir mit unserer eigenen Liquidität über die Runden. Dann sind unsere Reserven aufgebraucht", sagte Messe-Geschäftsführer Roland Bleinroth. Das Umsatzminus 2020 wird sich laut Bleinroth auf einen dreistelligen Millionenbetrag belaufen.