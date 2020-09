Karlsruhe

Vergewaltigungsverfahren am Theater Karlsruhe abgelehnt

22.09.2020, 09:32 Uhr | dpa

Das Amtsgericht Karlsruhe hat ein Verfahren wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung am Badischen Staatstheater abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft prüft nun, ob sie dagegen Beschwerde einlegt. "Wir sehen einen hinreichenden Verdacht", sagte am Dienstag ein Sprecher der Ermittlungsbehörde. Gegen einen Mitarbeiter des Theaters, der nicht zur Führungsebene des Hauses gehört, hatte die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Nach Ansicht des Amtsgericht könnte dem Angeschuldigten bei einem Hauptverfahren die Tat wahrscheinlich nicht nachgewiesen werden. Die "Badischen Neuesten Nachrichten" berichteten am Dienstag darüber.

Die Justiz beschäftigt sich noch mit weiteren Vorwürfen zu Fällen am Staatstheater in Karlsruhe. So ist noch ein Ermittlungsverfahren wegen des Vorwurfs der Verbreitung pornografischer Schriften anhängig sowie eine Strafanzeige wegen Untreue.