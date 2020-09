Karlsruhe

Karlsruher SC gegen Bochum wohl ohne Torjäger Hofmann

27.09.2020, 01:31 Uhr | dpa

Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hofft im Heimspiel gegen den VfL Bochum am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit. Ein Einsatz des stärksten KSC-Torjägers Philipp Hofmann ist aber aus gesundheitlichen Gründen nicht sehr wahrscheinlich. Es sehe nicht gut aus, sagte KSC-Trainer Christian Eichner am Samstagnachmittag der Deutschen Presse-Agentur. Hofmann hatte bereits beim 0:2 zum Saisonauftakt bei Hannover 96 gefehlt.

Den Platz des 27-Jährigen in der Sturmmitte könnte erneut Babacar Gueye einnehmen. Der Senegalese war zuletzt zwar etwas erkältet, sollte aber spielen können. Eine weitere Alternative wäre das 20 Jahre alte Talent Malik Batmaz.