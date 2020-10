Karlsruhe

KSC peilt im Derby gegen Sandhausen ersten Saisonsieg an

17.10.2020, 02:23 Uhr | dpa

Christian Eichner gestikuliert am Spielfeldrand. Foto: Uli Deck/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Nach vier Pflichtspiel-Niederlagen ohne eigenes Tor will Fußball-Zweitligist Karlsruher SC im Derby gegen den SV Sandhausen heute seinen ersten Saisonsieg einfahren. Trainer Christian Eichner hofft dabei auf ein Déjà-vu: In der vergangenen Spielzeit feierte er mit dem 2:0 beim badischen Rivalen sein erstes Erfolgserlebnis als Interimscoach und Nachfolger des entlassenen Alois Schwartz. In der Folge führte Eichner den KSC noch zum Klassenerhalt und bekam einen Cheftrainer-Vertrag. Nun steht er mit seinem Team erneut unter Druck.