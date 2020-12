Karlsruhe

BGH: Urteil zur Verjährung von Diesel-Klagen gegen VW

17.12.2020, 01:36 Uhr | dpa

Der Bundesgerichtshof (BGH) verkündet heute (14.30 Uhr) sein erstes Urteil zur Verjährung im VW-Abgasskandal. Der Diesel-Besitzer in dem Fall wusste schon 2015, dass sein Auto betroffen ist. Seine Schadenersatz-Klage gegen Volkswagen reichte er allerdings erst 2019 beim Landgericht Stuttgart ein. Die Richter werden voraussichtlich entscheiden, dass das zu spät war. Das hatte sich in der Verhandlung am Montag abgezeichnet. Die Verjährungsfrist beträgt normalerweise drei Jahre, Ausnahmen sind selten.

Laut VW sind noch rund 9000 Verfahren offen, in denen erst 2019 oder 2020 geklagt wurde. Die einzelnen Fälle sind aber unterschiedlich gelagert. Denn oft ist umstritten, was die Kläger 2015 schon wussten. Der Vorsitzende Richter hat deshalb bereits eine weitere Verhandlung zur Verjährung im kommenden Jahr angekündigt. (Az. VI ZR 739/20)