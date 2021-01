Karlsruhe

Ditib setzt neues Eilverfahren zum Islamunterricht durch

22.01.2021, 10:16 Uhr | dpa

Im Streit um den islamischen Religionsunterricht in Hessen hat der türkische Moscheeverband Ditib einen Teilerfolg erzielt. Das Bundesverfassungsgericht entschied nach einer Klage von Ditib, dass das Eilverfahren an den hessischen Verwaltungsgerichten wiederholt werden muss, wie am Freitag in Karlsruhe mitgeteilt wurde. Die Gerichte hätten die Eilanträge aufgrund nicht nachvollziehbarer Annahmen als unzulässig abgewiesen und nicht näher geprüft. Damit sei dem Rechtsschutz "jede Effektivität genommen". (Az. 1 BvR 2671/20)

In Hessen gab es seit dem Schuljahr 2013/14 einen sogenannten bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterricht in Kooperation mit Ditib. Im April 2020 hatte das Kultusministerium diesen Unterricht ab dem neuen Schuljahr ausgesetzt und das mit Zweifeln an der Eignung des Verbandes als Kooperationspartner begründet. Es sei fraglich, ob die notwendige Unabhängigkeit vom türkischen Staat vorhanden sei. Ditib hat nun Anspruch auf ein neues Eilverfahren. Die Karlsruher Richter lehnten es hingegen ab, direkt über die grundrechtlichen Fragen zu entscheiden. An den Verwaltungsgerichten habe bisher noch keine inhaltliche Prüfung stattgefunden.