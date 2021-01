Karlsruhe

Unfall am Hauptbahnhof: Radfahrer kollidiert mit Auto

26.01.2021, 23:00 Uhr | dpa

Ein Autofahrer hat beim Abbiegen in der Nähe des Karlsruher Hauptbahnhofs einen 60 Jahre alten Radfahrer umgefahren. Der Radfahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der 49-Jährige fuhr am Nachmittag mit seinem Wagen über die Schwarzwaldstraße und wollte nach links abbiegen. Dabei krachte er dann in den Radfahrer. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.