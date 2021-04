Tausende Euro Schaden

Trio bricht in Juweliergeschäft ein und stiehlt Schmuck

19.04.2021, 13:27 Uhr | dpa

Ein Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht (Symbolbild): In Bruchsal sind Unbekannte in ein Juweliergeschäft eingebrochen. (Quelle: Carsten Rehder/dpa)

Drei Unbekannte haben einen Schaden in Höhe mehrerer Tausend Euro angerichtet, als sie in ein Juweliergeschäft in Bruchsal eingebrochen sind. Das Trio ist noch auf der Flucht.

Drei Unbekannte sind in ein Juweliergeschäft in Bruchsal eingebrochen und haben mehrere Schmuckvitrinen ausgeräumt. Der Wert des Diebesguts ist noch unklar, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Nachbarn seien am frühen Montagmorgen von einem lauten Geräusch geweckt worden. Das Trio hatte zuvor mit brachialer Gewalt den Rollladen des Geschäfts im Kreis Karlsruhe beschädigt und danach die Eingangstür aufgehebelt. Die Täter richteten einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro an. Im Anschluss flohen sie unerkannt. Die Polizei sucht nun nach weiteren Zeugen des Einbruchs.