Mutter und Tochter tot in Wohnung in Karlsruhe aufgefunden

29.04.2021, 08:03 Uhr | dpa

In einer Karlsruher Wohnung sind eine 34-Jährige und ihre 7 Jahre alte Tochter tot aufgefunden worden. Man habe die Frau und das Mädchen am Mittwochnachmittag gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Man könne nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht ausschließen, dass die Frau ihr Kind und sich selbst getötet habe, hieß es. Weitere Angaben etwa zu möglichen Hintergründen wollte die Polizei am Donnerstag zunächst nicht machen.