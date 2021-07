Starke Rauchentwicklung

21 Verletzte bei Demontage einer Industriewaschmaschine

14.07.2021, 07:35 Uhr | dpa

Die Trümmer einer abgebrannten Industriewaschmaschine (Symbolbild): In Karlsruhe wurden 21 Menschen durch den Rauch verletzt. (Quelle: Sebastian Peters/imago images)

Beim Abbau einer Waschmaschine in einer Textilreinigung in Karlsruhe hat das Gerät Feuer gefangen. Am Ende gab es 21 Verletzte und einen Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Die Demontage einer Industriewaschmaschine mit Hilfe eines Winkelschleifers ist in Karlsruhe deutlich aus dem Ruder gelaufen. Erst qualmte das Gerät, dann gingen Löschversuche schief – und schließlich entwickelten sich derartige Rauchschwaden in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshaus, dass am Dienstag 21 Menschen leichte Verletzungen durch den Rauch erlitten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen den Angaben zufolge schon dichte Rauchschwaden aus der Textilreinigung und hatten sich auch über mehrere Stockwerke sowie die Tiefgarage ausgebreitet. Die Fachleute hatten den Brand aber schnell unter Kontrolle. Den Sachschaden gab die Polizei mit geschätzten 50.000 Euro an.