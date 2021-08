Karlsruhe

Mutmaßliche Reizgasattacke in Karlsruher Bürogebäudekomplex

09.08.2021, 05:04 Uhr | dpa

Bei einer Auseinandersetzung in einem Bürogebäudekomplex in Karlsruhe sind vermutlich eine oder mehrere Menschen durch Reizgas verletzt worden. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe am frühen Montagmorgen mitteilte, müsse die Schwere und der Umfang des Vorfalls derzeit noch abgeklärt werden. Die Ermittlungen liefen noch. Nach Angaben des Sprechers fand in dem Gebäude am Sonntagabend ersten Erkenntnissen nach eine private Veranstaltung statt.