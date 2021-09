Karlsruhe

Älteres Paar angefahren: Mann schwebt in Lebensgefahr

09.09.2021, 18:24 Uhr | dpa

Beim Zurücksetzen hat der Fahrer eines Großraumtaxis in Karlsruhe eine älteres Paar angefahren und schwer verletzt. Nach Polizeiangaben erlitt die 80 Jahre alte Frau in einem Rollstuhl schwere Verletzungen - ihr 89 Jahre alter Begleiter schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr. Der Mann am Steuer sei offenbar unachtsam gewesen, teilte die Polizei am Donnerstag weiter mit.