Karlsruhe

Überspannung war Grund für Stromausfall neuer U-Bahn

16.12.2021, 13:57 Uhr | dpa

Für den kurzen Stromausfall im neuen Karlsruher Straßenbahntunnel ist eine Überspannung an einer Oberleitung verantwortlich. Wie die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Donnerstag mitteilten, hatte nach der Fehlfunktion an einer Tunnelausfahrt ein Sicherheitsmechanismus die Stromabschaltung veranlasst. Die Ursache der Überspannung wird noch untersucht.

Am Dienstagnachmittag waren wegen des Stromausfalls für eine Viertelstunde elf Stadt- und Straßenbahnen im Tunnel stehen geblieben. Die Verkehrsbetriebe betonten, zu keinem Zeitpunkt seien Menschen gefährdet gewesen. Die Sicherheitskonzepte hätten gegriffen, die Störung sei schnell beseitigt worden. "Die Fahrgäste im Tunnel konnten so ordnungsgemäß die Fahrzeuge an den Haltestellen verlassen oder sicher zur nächsten Haltestelle geleitet werden." Die Beleuchtung der Haltestellen und der Betrieb der Rolltreppen waren nicht betroffen. Sie werden über separate Stromkreise versorgt.

Der Straßenbahntunnel ist am Samstag eröffnet worden. Er ist Teil der sogenannten Kombilösung - eines der größten Nahverkehrsprojekte in Baden-Württemberg. Das 1,5-Milliarden-Euro-Projekt schafft durch einen Straßenbahn- und einen Autotunnel mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.