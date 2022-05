Letzte EnBW-Hauptversammlung mit Mastiaux

Keine f├╝nf Monate vor seinem Abschied bei der EnBW stellt sich Konzernchef Frank Mastiaux auf seiner letzten Hauptversammlung den Fragen der Aktion├Ąre und Aktion├Ąrinnen. Bei der online durchgef├╝hrten Veranstaltung (ab 10.00 Uhr) wird es unter anderem um die Folgen des Ukraine-Kriegs f├╝r die Energiewirtschaft in Deutschland gehen. Schon bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2021 hatte Mastiaux gesagt, dass es leichter sein d├╝rfte, von russischer Kohle loszukommen als von Gas aus Russland. Nicht auftreten wird der k├╝nftige Vorstandsvorsitzende des Karlsruher Energieversorgers, Andreas Schell. Er tritt das Amt erst gegen Ende des Jahres an.

Zum Standardprogramm der Hauptversammlung geh├Âren Punkte wie die Aussch├╝ttung einer Dividende - vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie - und die Billigung des Verg├╝tungssystems f├╝r die Vorstandsmitglieder. F├╝r Mastiaux beispielsweise geht es um gut 3,4 Millionen Euro im vergangenen Jahr. Dar├╝ber hinaus soll der baden-w├╝rttembergische Finanzminister Danyal Bayaz als Amtsnachfolger von Edith Sitzmann (beide Gr├╝ne) in den Aufsichtsrat gew├Ąhlt werden.

Mastiaux (58) ist seit Oktober 2012 an der Spitze der EnBW. Ende September scheidet er aus dem Amt. W├Ąhrend dieser Zeit hat er den einstigen Atomstromer auf erneuerbare Energien umgekrempelt. Seit f├╝nf Jahren w├Ąchst der Betriebsgewinn (bereinigtes Ebitda), zuletzt auf 2,96 Milliarden Euro. Der Jahresumsatz 2021 betrug knapp 32,15 Milliarden Euro. Der Konzern besch├Ąftigt mehr als 26 000 Menschen und beliefert rund 5,5 Millionen Kunden und Kundinnen. Mit einem weiten Netz an E-Lades├Ąulen und Angeboten etwa f├╝r Sicherheitstechnik an ├Âffentlichen Pl├Ątzen bietet EnBW inzwischen ein breiteres Portfolio.