Prozess um Miesbacher Sparkassenaffäre geht in die Endrunde

Prozess um Miesbacher Sparkassenaff├Ąre geht in die Endrunde

Der zweite Prozess um teure Geschenke und Spenden auf Kosten der Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee vor dem Landgericht M├╝nchen II geht dem Ende zu. Ex-Vorstandschef Georg Bromme sowie der Ex-CSU-Landrat und fr├╝here Aufsichtsratschef Jakob Kreidl sitzen erneut wegen Untreue auf der Anklagebank. Am Montag werden die Pl├Ądoyers erwartet; am Mittwoch k├Ânnte es ein Urteil geben, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag sagte. K├╝rzlich hatte die "S├╝ddeutsche Zeitung" dar├╝ber berichtet.