Generallandesarchiv zeigt Ausstellung zu Ersten Weltkrieg

Mit einer Ausstellung erinnert das Karlsruher Generallandesarchiv an das Schicksal deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg, die in einem Tunnel verschüttet wurden. Vom 19. Mai bis 14. August ist die Präsentation "Der Tod im Winterberg-Tunnel. Eine Tragödie im Ersten Weltkrieg" zu sehen und soll danach als Wanderausstellung in Deutschland, Frankreich und Belgien gezeigt werden. Sie ist den Angaben nach vor allem für Schülerinnen und Schüler konzipiert und beleuchtet ein Ereignis vom 4. Mai 1917.