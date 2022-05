Vierjähriger Junge in Sack erstickt: BGH kippt Mordurteil

Knapp eindreiviertel Jahre nach dem Mordurteil des Landgerichts Hanau gegen eine mutma├čliche Sekten-Chefin im Prozess um einen in einem Sack erstickten Jungen hat der Bundesgerichtshof (BGH) die Entscheidung aufgehoben. Mit einem am Montag bekannt gewordenen Beschluss sei das Verfahren zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an eine Schwurgerichtskammer des Landgerichts Frankfurt am Main zur├╝ckverwiesen worden, teilte das Landgericht Hanau am Montag mit. Demnach h├Ątte sich die Strafkammer aus Sicht der Bundesrichter eingehender mit der Frage auseinandersetzen m├╝ssen, ob es sich "um eine T├Âtungshandlung durch aktives Tun oder eine solche durch Unterlassen handelte".