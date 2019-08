Kiel

Schwan/Stegner mit nötiger Unterstützung für SPD-Vorsitz

22.08.2019, 13:04 Uhr | dpa

Im Rennen um den Bundesvorsitz der SPD hat nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch das Duo Gesine Schwan/Ralf Stegner die geforderte Unterstützung zusammen. Demnach befürworten die Kreisverbände Pinneberg und Rendsburg-Eckernförde sowie die Unterbezirke Bremen-Nord, Rosenheim-Land und Frankfurt (Oder) die Kandidatur der Vorsitzenden der SPD-Grundwertekommission und des Landtagsfraktionschefs aus Kiel.

Wer an der Mitgliederbefragung zur Nachfolge der zurückgetretenen Parteichefin Andrea Nahles teilnehmen will, braucht die Unterstützung von mindestens fünf Kreisverbänden/Unterbezirken oder von einem Landesverband. Diese Voraussetzung hat auch die schleswig-holsteinische Bundestagsabgeordnete Nina Scheer mit ihrem Fraktionskollegen Karl Lauterbach als Partner schon erfüllt. Die dritte Mitbewerberin aus Schleswig-Holstein ist Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange, die mit ihrem Kollegen Alexander Ahrens aus Bautzen in Sachsen antritt.

Zu den weiteren Bewerbern gehören Bundesfinanzminister Olaf Scholz und der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius. Die neue SPD-Spitze soll in einer Mitgliederbefragung faktisch bestimmt und auf einem Parteitag im Dezember gewählt werden.