Kiel

Arbeitsagentur will Potenzial von Behinderten besser nutzen

28.08.2019, 07:11 Uhr | dpa

Viele Betriebe in Schleswig-Holstein erfüllen die gesetzlichen Vorgaben zur Beschäftigung von Schwerbehinderten nicht. Dies geht aus Angaben der Agentur für Arbeit hervor. Bei gut einem Viertel der Unternehmen, die Menschen mit Handicap in ihrer Belegschaft haben müssten, sei das nicht der Fall. Sie müssen deshalb eine Ausgleichsabgabe zahlen. Dies treffe besonders auf Privatbetriebe zu. Die Regionalchefin der Arbeitsagentur, Margit Haupt-Koopmann, rief dazu auf, sich nicht an vermeintlichen Defiziten von Behinderten zu orientieren. Es gelte vielmehr, Ressourcen und Talente zu erkennen. Haupt-Koopmann betonte, von den arbeitslosen Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein hätten gut 51 Prozent eine abgeschlossene Berufsausbildung.